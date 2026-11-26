En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, charlamos con Marcelo Beltramo, presidente comunal de Eustolia, quien brindó detalles sobre las gestiones realizadas ante la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe para avanzar en obras de infraestructura vial consideradas prioritarias para la localidad.

Beltramo, junto a la vicepresidenta comunal Mariana Canale, mantuvo una reunión con autoridades de Vialidad Provincial, donde abordaron dos proyectos centrales: la pavimentación del acceso a Eustolia desde la Ruta Provincial N.º 13 y los trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Provincial N.º 51-S.

Uno de los principales objetivos es concretar la pavimentación del acceso a la localidad, una obra contemplada en el proyecto de Presupuesto Provincial 2027, que ya cuenta con media sanción del Senado santafesino. La iniciativa fue impulsada a partir de las gestiones del senador departamental Alcides Calvo, acompañando el pedido de las autoridades comunales.

La concreción de esta obra significaría una mejora importante para Eustolia, ya que permitiría optimizar la circulación, brindar mayor seguridad vial y fortalecer la conexión con otras localidades de la región. También tendría un impacto positivo en el movimiento productivo y en el traslado cotidiano de vecinos, estudiantes y servicios esenciales.

Por otra parte, durante el encuentro se reiteró el pedido de reposición de arena y mantenimiento de un tramo de 5,20 kilómetros de la Ruta Provincial N.º 51-S. Esta solicitud había sido presentada en mayo de 2025, en el marco del Programa de Descentralización Vial, y busca mejorar las condiciones de transitabilidad del camino.

Durante la entrevista, el presidente comunal repasó estas gestiones y la importancia de continuar trabajando ante los organismos provinciales para conseguir respuestas a las necesidades de infraestructura de Eustolia.

La pavimentación del acceso y el mantenimiento de los caminos representan dos demandas fundamentales para la comunidad, no solamente por la conectividad, sino también por su importancia para el desarrollo productivo y regional.