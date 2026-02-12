Sastre palpita otro gran sábado de Carnaval: más shows, elección de Reina y el fenómeno Desakta2

En la mañana de la radio dialogamos con Marcela Marchesse, una de las organizadoras de los tradicionales carnavales de Sastre, quien adelantó todo lo que se vivirá el próximo sábado 14 de febrero en la capital provincial del carnaval.

Tras un inicio multitudinario, los carnavales continuarán con una nueva presentación de la comparsa “Penambí Berá”, la elección de la Reina Provincial del Carnaval, el show del fenómeno del cuarteto cordobés Desakta2 y el cierre a pura fiesta con disco bajo las estrellas junto a Dub.

Según se informó, en la última jornada se estima que más de 4.000 personas asistieron al predio para disfrutar del desfile de la comparsa. La cifra surge de la suma de 1.300 abonos, 1.100 entradas vendidas en boletería y 700 anticipadas, a lo que se agregan los integrantes de la comparsa y los menores de 12 años, que ingresan de manera gratuita. Un marco imponente que volvió a demostrar por qué Sastre es sinónimo de carnaval en Santa Fe.

El gran protagonista de la velada fue, una vez más, “Penambí Berá”, que este año celebra 55 años de historia. Bajo la dirección artística de Sebastián Galiano, más de 300 pasistas y 60 músicos pusieron en escena la alegoría “Arkadia, leyenda viva del Carnaval”, una propuesta que combinó fantasía, reflexión social y un despliegue artístico de altísimo nivel.

Bailarinas y pasistas brillaron con trajes exuberantes, plumas, brillos y una vibrante paleta de colores, acompañados por coreografías precisas y sincronizadas que desataron el aplauso constante del público. También fue parte de la noche la actual Reina Provincial del Carnaval, Mara Hullmann, quien comenzó a transitar sus últimas presentaciones como soberana.

Con este marco y la expectativa en aumento, Sastre se prepara para otro sábado inolvidable, donde la música, el color y la alegría volverán a convertir al corsódromo en el epicentro de la fiesta más esperada del verano santafesino.