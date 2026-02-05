Sastre se prepara para vivir los Carnavales 2026 con una grilla de grandes espectáculos

La ciudad de Sastre y Ortiz ya palpita una nueva edición de los Carnavales Sastre 2026, una de las fiestas más convocantes de la región, que se desarrollará durante el mes de febrero con varias noches de música, color y alegría popular.

Las actividades comenzarán el viernes 6 de febrero con la tradicional Bajada Penambí Berá, un momento emblemático del carnaval que marca el inicio formal de los festejos y llena las calles de ritmo, comparsas y participación de toda la comunidad.

El sábado 7 de febrero, el escenario principal recibirá a Los Palmae, El Brujo Ezequiel y La Groupera, en una noche que promete baile, cuarteto y cumbia para todas las edades. En tanto, el sábado 14 de febrero, la música seguirá con las presentaciones de Desakta2 y Plataforma DAB, ofreciendo una propuesta joven y bien arriba para continuar celebrando el carnaval.

El cierre será el sábado 21 de febrero, con una noche de lujo encabezada por Rodrigo Tapari y Trulalá, dos referentes indiscutidos de la música popular, que garantizarán un final a pura fiesta y emoción.

Los Carnavales Sastre 2026 son organizados e impulsados por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, consolidándose año tras año como un evento familiar, inclusivo y gratuito, que atrae a vecinos y visitantes de toda la región, generando un fuerte impacto cultural, turístico y económico para la ciudad.