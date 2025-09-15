Se jugó una nueva edición del clásico marijuanense en divisiones inferiores

Por la octava fecha del Torneo Clausura de Primera B – Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol, el estadio “Néstor Suppo” fue escenario de una intensa jornada con la disputa del clásico local en todas sus categorías formativas.

En una serie de partidos cargados de emociones, Talleres logró imponerse en la mayoría de los duelos y se quedó con 9 de los 12 puntos en juego frente a Atlético.

En el inicio, Talleres se quedó con el triunfo en Pre Novena, superando a Atlético por la mínima diferencia. Luego, en Novena, el equipo auriazul reaccionó con fuerza y logró imponerse con un contundente 3 a 0.

La tendencia volvió a inclinarse para el conjunto de barrio San Francisco en Octava, donde Talleres venció por 2 a 0, y en Séptima, se llevó una clara victoria por 3 a 1. Finalmente, en Sexta división, la “T” volvió a celebrar al imponerse por 1 a 0.

De esta manera, Talleres se llevó nueve de los doce puntos en juego, ratificando su gran momento y sacando ventaja en una nueva edición del clásico mariajuanense, que volvió a mostrar toda la pasión y la rivalidad entre las dos instituciones históricas de la localidad.