Se completaron las fechas pendientes del Torneo “Clausura” en Divisiones Formativas de Básquet

Con los partidos disputados entre el martes y el sábado, se completaron los encuentros correspondientes a las 7ª, 8ª y 11ª fechas del Torneo Clausura en las Categorías Formativas de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino.

Por la 11° jornada, Atlético María Juana visitó a Santa Paula de Gálvez, donde obtuvo una gran victoria en U15 por 79 a 52. En U13, fue derrota por 96 a 66, mientras que en U17 cayó por 85 a 63.

De esta manera, el certamen quedó al día y el próximo fin de semana se jugará la última fecha de la fase regular, en la que se definirán los clasificados a las Copas de Oro, Plata y Bronce en cada categoría.

Con estos encuentros, el torneo entra en su tramo final y comenzará a delinear a los equipos que competirán por los distintos títulos en las etapas decisivas.