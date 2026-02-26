Se conoció el fixture 2026 del Futsal de la Liga San Martín: María Juana ya tiene su camino definido

La Liga Departamental de Fútbol San Martín dio a conocer el fixture oficial del Torneo 2026 de Futsal, certamen en el que volverá a participar el Club Atlético María Juana con la ilusión renovada y el mismo objetivo de siempre: ser protagonista.

El conjunto mariajuanense debutará como visitante frente a San Jorge en la primera fecha. Luego, en la segunda jornada, hará su presentación como local ante María Susana. El arranque del campeonato marcará un exigente recorrido que incluirá duelos ante Piamonte (fecha 3), El Expreso (fecha 4) y Vecinal (fecha 5).

En la continuidad del torneo, María Juana enfrentará a San Martín de Carlos Pellegrini (fecha 6), La Emilia (fecha 7), Brown (fecha 8), Trebolense (fecha 9), Juventud (fecha 10) y cerrará la fase regular en la fecha 11 ante Sastre.

De esta manera, el equipo ya conoce su hoja de ruta para la temporada 2026 y comienza la cuenta regresiva para un nuevo desafío en el competitivo futsal de la región. La ilusión está en marcha y el auriazul buscará dejar su huella una vez más en el certamen departamental.