Se realizó en María Juana el Torneo de Ajedrez “ITR Rápido” en homenaje a Juan Carlos Canale

Este domingo se llevó a cabo en Nina Eventos el torneo de ajedrez ITR Rápido, organizado por Gino Nicola. La competencia se extendió hasta aproximadamente las 16:30 hs y reunió a 34 jugadores provenientes de distintas localidades como Rafaela, San Jorge, San Francisco, Las Parejas, Las Rosas y Santa Fe, entre otros.

Foto: MariaJuanaNews Foto: MariaJuanaNews

El torneo tuvo un significado especial, ya que se realizó en homenaje al destacado jugador local Juan Carlos Canale, quien lleva más de 60 años dedicado a la práctica del ajedrez, dejando una huella profunda en la comunidad ajedrecística de la región. La jornada combinó estrategia, concentración y camaradería entre los participantes.