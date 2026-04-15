Nueva jornada de castraciones en María Juana: promueven la tenencia responsable de mascotas

En la mañana de la radio dialogamos con la médica veterinaria María Pilar Ponce sobre una nueva jornada de castración masiva que se realizará en la localidad, una iniciativa impulsada por la Comuna de María Juana con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y controlar la población animal.

La actividad se llevará a cabo el próximo 18 de abril en Mitre 580, y los vecinos interesados deberán solicitar turno previamente hasta el jueves 16 de abril, comunicándose al teléfono 3406 562132. Durante la campaña se castrarán perros y gatos de ambos sexos a partir de los seis meses de edad, siempre que se encuentren en buen estado de salud. En el caso de las hembras, se aclaró que deberán haber transcurrido al menos 45 días desde el último parto.

Desde la organización también detallaron una serie de requisitos importantes: los animales deberán concurrir con un ayuno previo de 10 horas de sólidos y 5 horas de líquidos; es obligatorio que asista una persona mayor de edad y que las mascotas sean trasladadas de manera segura, con correa en el caso de los perros (y bozal si son agresivos) y en transportadoras o cajas en el caso de los gatos. Además, se recomienda llevar una manta para el retiro postoperatorio.

Este tipo de campañas resulta fundamental para el cuidado de la salud animal, ya que permite prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y reducir el abandono, fortaleciendo así una convivencia más responsable entre las mascotas y toda la comunidad.