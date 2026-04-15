“La Fiambrería” abre una nueva sucursal en María Juana con productos de calidad y precios accesibles

En la mañana de la radio, dialogamos con Guillermo Falco, referente de “La Fiambrería”, quien compartió su entusiasmo por la inauguración de una nueva sucursal en María Juana. El local estará ubicado en una esquina estratégica de la localidad, en Belgrano y Avenida San Martín, acercando a los vecinos una propuesta gastronómica que combina calidad y buenos precios.

La nueva fiambrería ofrecerá una amplia variedad de productos, entre los que se destacan fiambres y quesos recién cortados, además de dulces, conservas, frutas secas y semillas, entre otros artículos. Con esta apertura, “La Fiambrería” apuesta a consolidarse como una opción destacada para quienes buscan productos frescos y de excelente calidad en la localidad.