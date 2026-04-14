Cine Club Sociedad Italiana presenta una propuesta para toda la familia con “GOAT: la cabra que cambió el juego”

El Cine Club Sitaliana de María Juana continúa con su cartelera y propone una función ideal para disfrutar en familia. Bajo el lema “El cine… en el cine”, este domingo 19 de abril a las 19:00 horas se proyectará la película animada “GOAT: la cabra que cambió el juego”, dirigida por Tyree Dillihay.

La historia se desarrolla en un mundo habitado por animales y sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños, que recibe la oportunidad de sumarse al exigente mundo del Roarball, un deporte intenso, mixto y de contacto total, dominado por competidores fuertes y veloces. A pesar de las dudas de sus compañeros, Will buscará demostrar que el talento y la determinación no dependen del tamaño, en una historia cargada de superación, compañerismo y diversión.

Con una duración de 100 minutos, la película combina géneros como animación, comedia, aventuras y deportes, logrando una propuesta dinámica y entretenida. La crítica ha destacado su ritmo enérgico, sus escenas deportivas vibrantes y su mensaje optimista, posicionándola como una opción ideal para grandes y chicos.

Las entradas tendrán un valor de $4000 para el público en general y $3000 para socios. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta función que promete risas, emoción y una historia inspiradora para disfrutar en pantalla grande.