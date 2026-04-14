Cine Club Sociedad Italiana presenta una nueva función con humor negro, terror y supervivencia

El Cine Club Sociedad Italiana vuelve a abrir sus puertas con una propuesta atrapante para los amantes del cine: este viernes 17 de abril a las 21:30 horas se proyectará la película “Ayuda”, dirigida por Sam Raimi.

La función promete una experiencia intensa bajo el lema “El cine… en el cine”, con personajes impactantes y la mirada inconfundible de un director reconocido por su estilo dinámico y provocador.

La película, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, combina thriller y terror en una historia que mezcla tensión, humor negro y momentos de supervivencia extrema. Completan el elenco Dennis Haysbert y Xavier Samuel.

La trama sigue a dos colegas que, tras sobrevivir a un accidente aéreo, quedan varados en una isla desierta. Allí deberán dejar de lado viejos conflictos personales para enfrentar juntos una situación límite, en una lucha constante por la supervivencia. Sin embargo, más allá del peligro físico, la historia se convierte en una inquietante batalla psicológica, donde el ingenio, las tensiones acumuladas y el humor negro marcan el ritmo de una convivencia extrema.

Con una duración de 113 minutos y calificación apta para mayores de 13 años con reservas, el film ha recibido buenas críticas por su combinación de géneros y su estilo irreverente, logrando equilibrar momentos de comedia, terror y escenas de alto impacto.

Las entradas tendrán un valor de $4000 para el público en general y $3000 para socios. Desde la organización invitan a disfrutar de una noche distinta en la sala, apostando a una propuesta cinematográfica que promete sorprender y entretener.