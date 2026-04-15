Segundo “Encuentro de Mujeres” en el SAMCo de María Juana: Conexión, bienestar y propósito

Se llevó a cabo el 2do. Encuentro de Mujeres en el SAMCo de María Juana, una propuesta que volvió a reunir a vecinas en un espacio pensado para el intercambio, la contención y el fortalecimiento de vínculos.

La jornada estuvo centrada en el concepto de conexión social, entendida no solo como compañía, sino como un elemento fundamental para la salud y el bienestar. Durante el encuentro se destacó que sentirse parte de un grupo, compartir experiencias y saberse útil para otros genera un impacto positivo tanto en lo emocional como en lo físico.

Además, se trabajó sobre la idea de propósito de vida, remarcando que no desaparece con el paso del tiempo, sino que se transforma. En este sentido, se promovió la reflexión sobre cómo cada etapa de la vida ofrece nuevas oportunidades para reencontrarse con aquello que da sentido y motivación.

El espacio permitió a las participantes compartir vivencias, generar nuevas relaciones y fortalecer lazos existentes, en un clima de respeto y escucha.

Desde la organización se resaltó la importancia de este tipo de encuentros, que buscan promover la salud integral, entendiendo que el bienestar también se construye desde lo social y lo emocional.