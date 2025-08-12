Se viene el tradicional Bici Paseo de las Fiestas Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En la mañana de Comunicándonos, conversamos con Romina Rodríguez Kern, del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien adelantó detalles del próximo evento en el marco de las Fiestas Patronales: el esperado Bici Paseo.

Este clásico encuentro invita a vecinos y visitantes de todas las edades a compartir una tarde de actividad física, aire libre y camaradería. El recorrido partirá desde Plaza San Martín rumbo a Garibaldi, para luego regresar al punto de inicio.

La salida está prevista para este viernes a las 14:00 hs, con la participación y acompañamiento de miembros de la Comuna de María Juana y los Bomberos Voluntarios, garantizando seguridad y organización durante todo el trayecto.

La propuesta es impulsada por La Nena Loca y forma parte de las actividades gratuitas que año tras año llenan de vida las celebraciones patronales.

