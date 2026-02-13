Se viene la gran fiesta del Bingo Mega Sorteo de Las Parejas

Javier Maidana pasó por la radio y anticipó lo que será la gran fiesta del Bingo Mega Sorteo de Las Parejas, un evento que promete convertirse en una verdadera celebración popular.

La cita será el sábado 14 de febrero, una fecha que combinará premios millonarios, música en vivo y sorteos especiales en una noche pensada para toda la familia.

Como gran atractivo artístico, el público podrá disfrutar de un show de cumbia santafesina con la actuación de Mario Pereyra y El Brujo Ezequiel, dos referentes indiscutidos del género que garantizan baile y fiesta asegurada.

Además de todos los premios correspondientes al Bingo 2026, Maidana adelantó que durante la velada habrá sorteos especiales para los presentes, con importantes premios como viajes a Carlos Paz, Mendoza y Paso de la Patria, sumando aún más emoción a la noche.

En cuanto a los premios principales, el Bingo Mega Sorteo vuelve a destacarse por su amplia y variada propuesta, consolidándose como uno de los más importantes de la región. Entre los premios en juego se incluyen:

🚗 Autos

🛻 Camionetas

🏍️ Motos

🏢 Departamentos en la ciudad de Rosario

🏠 Casas con pileta

🚤 Auto con lancha

🚙 Auto con casa rodante

🚗 Auto más moto

🚗 Auto más tráiler

✈️ Viaje a Disney

📺 Electrodomésticos

La magnitud de los premios y la propuesta artística convierten al evento en una noche inolvidable, donde muchos participantes podrán cumplir el sueño de llevarse premios de gran valor.

De esta manera, el Bingo Mega Sorteo se prepara para vivir una jornada histórica, combinando grandes premios, espectáculos en vivo y la energía de una verdadera fiesta popular.