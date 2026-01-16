Se viene una nueva edición de la Fiesta del Chopp organizada por la Cooperadora del Jardín N° 34

En la mañana de la radio visitó el estudio Fernando Meroi, presidente de la Cooperadora del Jardín N° 34 “María Montessori” de María Juana, quien brindó detalles de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Chopp, que se llevará a cabo este fin de semana.

Con la llegada de enero, María Juana volverá a vivir uno de los eventos más esperados del verano, un clásico que cada año convoca a vecinos y visitantes para disfrutar de buena comida, chopp, tragos y música, en una noche pensada para compartir en familia y con amigos, aprovechando el clima cálido de la temporada.

La cita será el sábado 17 de enero, a partir de las 21 horas, en la tradicional esquina de avenida San Martín y Giráldez, frente a la plaza de la localidad. Como es habitual, habrá un gran servicio de buffet y el infaltable chopp, servido a su temperatura ideal, en un ambiente festivo y familiar.

Además, la noche contará con el show musical de Claudio y la Banda Brillante, provenientes de la ciudad de San Francisco, quienes animarán la velada con un repertorio pensado para bailar y disfrutar durante toda la noche. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y acompañar esta propuesta solidaria, colaborando con la Cooperadora del Jardín 34.