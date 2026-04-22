Veteranos de Guerra participaron de la festividad de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe

Foto: Maria Juana News (Mónica Barceló)

En la mañana de la radio dialogamos con José Luis Vega, titular de la Agrupación 2 de Abril Veteranos de Guerra de Santa Fe, quien estuvo acompañado por los ex combatientes Julio Vargas y Rubén Darío Peralta.

Los veteranos participaron un año más de la tradicional festividad de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe, donde se congregaron fieles de distintos puntos de la provincia para rendir homenaje y expresar su fe.

Durante la entrevista, destacaron la importancia de estar presentes en este tipo de celebraciones, que combinan el recogimiento espiritual con el encuentro entre compañeros y la comunidad. Además, remarcaron el valor de mantener vivas las tradiciones y el reconocimiento permanente hacia quienes formaron parte de la historia reciente del país.

Como cada año, la participación de los veteranos en la festividad de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un momento de emoción, agradecimiento y memoria compartida.