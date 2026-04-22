Propuestas imperdibles para viajar: promociones y destinos destacados de “De La Gran Italia Viajes 2”

En la mañana de la radio dialogamos con Estefanía Rinero, representante de De La Gran Italia Viajes 2, quien presentó una amplia variedad de promociones para quienes deseen recorrer distintos puntos del país y disfrutar de escapadas únicas durante los próximos meses.

Entre las propuestas se destacan salidas a Merlo, con paquetes que incluyen transporte, estadía con pensión completa, coordinación permanente y asistencia médica. También aparecen opciones muy buscadas como Termas de Río Hondo, Cataratas del Iguazú, la Ruta de los Dinosaurios, San Rafael y Salta, incluyendo en algunos casos excursiones y distintos regímenes de pensión.

Rinero remarcó que muchas de estas salidas coinciden con fines de semana largos, lo que permite aprovechar al máximo cada viaje, con opciones accesibles y organizadas para distintos públicos. Además, destacó la importancia de planificar con anticipación para asegurar lugares y acceder a mejores tarifas.

Las promociones incluyen paquetes de entre 3 y 5 noches, con servicios completos y la posibilidad de conocer destinos turísticos emblemáticos del país, combinando descanso, naturaleza y experiencias culturales.

Desde la agencia invitan a todos los interesados a acercarse y consultar por estas oportunidades, pensadas para disfrutar, viajar y seguir descubriendo la Argentina y el mundo con propuestas seguras y organizadas.