Darío Lel, nuevo director del Coro Comunal “Luis Anselmi”, habló sobre el presente y los ensayos del grupo

En la mañana de la radio, dialogamos con Darío Lel, quien recientemente asumió como nuevo director del Coro Comunal de María Juana “Luis Anselmi”. Durante la entrevista, compartió detalles sobre el trabajo que viene realizando al frente de la agrupación y los ensayos que se desarrollan en la localidad.

Lel destacó el compromiso y entusiasmo de los integrantes del coro, remarcando la importancia de sostener este espacio cultural que forma parte de la identidad de la comunidad. En ese sentido, señaló que los ensayos avanzan de manera muy positiva, con un grupo que responde de gran manera a las propuestas y desafíos musicales planteados en esta nueva etapa.

Además, el director comentó que se está trabajando en la preparación de un repertorio variado, con el objetivo de seguir creciendo artísticamente y poder presentarse en distintos eventos locales y de la región. También hizo hincapié en la importancia de sumar nuevas voces, invitando a quienes tengan interés en el canto a acercarse y formar parte del coro.

De esta manera, el Coro Comunal “Luis Anselmi” inicia una nueva etapa bajo la dirección de Darío Lel, apostando al crecimiento colectivo y a continuar siendo un espacio de encuentro, expresión y cultura para María Juana.