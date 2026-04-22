Calvo se reunió con el Secretario de Asuntos Hídricos para analizar la situación en el Departamento Castellanos

El senador provincial Alcides Calvo mantuvo un encuentro con el secretario de Asuntos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, Nicolás Mijich, con el objetivo de evaluar la situación hídrica en el Departamento Castellanos tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos días. De la reunión también participó la ingeniera Bárbara Chivallero, abordando en conjunto las problemáticas que afectan tanto a zonas rurales como urbanas de la región.

Durante el encuentro, se analizó el impacto de la acumulación de aguas pluviales, que ha generado anegamientos en distintos puntos del departamento, afectando a productores agropecuarios, ganaderos y familias. Además, se planteó la preocupación por la elevación de las napas subterráneas, que en algunos casos alcanzan niveles superficiales, incrementando el riesgo en varias localidades.

Entre las zonas más comprometidas se identificaron Bauer y Sigel, Josefina, Coronel Fraga, Santa Clara de Saguier y Vila, aunque también se registran situaciones similares, de manera parcial, en otras localidades del departamento. En este sentido, se destacó la necesidad de avanzar con tareas de limpieza, mantenimiento y adecuación de canales pluviales, tanto principales como secundarios, así como la ejecución de defensas en sectores urbanos con riesgo de anegamiento.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la articulación de acciones entre el Gobierno Provincial y los comités de cuenca, con el objetivo de coordinar trabajos que permitan mejorar el escurrimiento del agua y brindar respuestas concretas a los afectados. Asimismo, se planteó la importancia de acompañar al sector productivo frente a las complicaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Al respecto, Calvo expresó: “Estamos trabajando para que los productores y las familias de zona rural o bien de zonas urbanas afectadas puedan contar con alguna alternativa desde el Gobierno Provincial que les permita paliar esta situación. En ese aspecto también mantenemos un diálogo permanente con los presidentes comunales para entre todos poder atender las distintas situaciones”.

Finalmente, el legislador advirtió sobre la necesidad de anticiparse a un posible escenario climático más complejo: “Sabemos que las precipitaciones fueron abundantes en los últimos días y los profesionales indican que debemos estar preparados para el fenómeno del El Niño, que anuncia más lluvias en los próximos meses, por eso insistimos y articulamos las necesidades que nos permitan estar preparados para ese momento”.