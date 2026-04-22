Gerardo Bertorello habló en la radio tras el emotivo reconocimiento: el encuentro llevará su nombre

En la mañana de la radio, dialogamos con Gerardo Bertorello, quien fue protagonista de un merecido reconocimiento por su extensa labor en la formación de jugadores dentro de la institución auriazul.

En el marco de un emotivo evento, se destacó su trayectoria de más de 30 años dedicados al desarrollo de jóvenes futbolistas, dejando una huella imborrable en el fútbol infantil del club. Como parte del homenaje, se anunció que, a partir de esta edición, el tradicional encuentro pasará a llevar su nombre, en reconocimiento a su compromiso, pasión y vocación formativa.

Durante la jornada se llevó a cabo la entrega de una placa recordatoria y el descubrimiento de un banner conmemorativo, momentos cargados de emoción que reflejaron el cariño y respeto de toda la comunidad hacia Bertorello. Familiares, dirigentes, jugadores y allegados acompañaron este reconocimiento, resaltando no solo su trabajo en lo deportivo, sino también su rol en la formación de valores en generaciones de chicos.

Sin dudas, se trata de un justo homenaje a una figura clave en la historia de la institución, cuyo legado continuará presente en cada nueva camada de futbolistas que se formen bajo los colores auriazules.