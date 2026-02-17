Senadores justicialistas proponen herramientas para fortalecer a municipios y comunas

Los senadores provinciales que integran el Bloque de Senadores Justicialistas —Rubén Pirola, Alcides Calvo, Armando Traferri y Osvaldo Sosa— presentaron en conjunto un Proyecto de Ley que busca brindar mayor flexibilidad financiera a Municipios y Comunas de la provincia.

La iniciativa propone permitir que, durante el año 2026, los gobiernos locales puedan afectar hasta el 50% del Fondo de Obras Menores (Ley 12.385) para destinarlo a gastos corrientes. El objetivo es dar respuesta a una necesidad concreta de las administraciones que atraviesan un escenario económico exigente y deben garantizar el funcionamiento diario de sus estructuras, sosteniendo servicios esenciales, el pago de salarios y otras responsabilidades que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Desde el bloque aclararon que el proyecto no modifica el monto del Fondo ni crea nuevos recursos, sino que habilita de manera excepcional una modalidad de utilización con límites definidos y con la correspondiente obligación de rendición de cuentas conforme a la normativa vigente.

En ese sentido, Calvo expresó: “Estamos hablando de lo que puede ser una herramienta valiosa para los Municipios y las Comunas que se puedan ver afectados por las fluctuaciones en cuanto a los costos operativos y la caída de las contribuciones en un momento económico que afecta a todos los sectores. Por eso desde el Bloque de Senadores Justicialistas impulsamos este proyecto para fortalecer a las administraciones locales”.

La propuesta será ahora analizada en el ámbito legislativo, en un contexto donde los gobiernos locales reclaman instrumentos que les permitan afrontar con mayor previsibilidad los desafíos financieros actuales.