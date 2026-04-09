Senadores justicialistas proponen un nuevo Código Electoral para Santa Fe

El bloque de senadores del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe presentó un proyecto de Código Electoral que busca unificar en un solo cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación. La iniciativa apunta a modernizar el proceso electoral, establecer reglas claras y generar un esquema más ordenado, previsible y accesible para la ciudadanía.

El proyecto es impulsado por los legisladores Alcides Calvo, Rubén Pirola, Osvaldo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi, y propone mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir candidaturas. Además, ratifica la utilización de la boleta única de papel para todas las categorías, lo que permite elegir cada cargo de manera individual. Entre los cambios más relevantes, se fija el cuarto domingo de junio como fecha para las elecciones generales y se reducen los plazos de campaña.

La iniciativa también incorpora avances en materia de derechos políticos, contemplando el voto de jóvenes de entre 16 y 18 años y de ciudadanos extranjeros, en línea con la reforma constitucional provincial de 2025. A su vez, introduce herramientas digitales como el expediente electoral electrónico y simplifica los procedimientos administrativos para la presentación de candidaturas.

Otro eje central del proyecto es la regulación de las campañas electorales, estableciendo criterios sobre publicidad, difusión de encuestas y el uso de entornos digitales, además de normas de conducta para precandidatos y candidatos. También se incluyen medidas específicas para garantizar la accesibilidad al voto de personas con discapacidad.

Desde el bloque justicialista destacaron que “el objetivo es contar con reglas claras y estables que ordenen el sistema electoral y permitan que cada instancia del proceso sea más comprensible para los ciudadanos”. La propuesta se enmarca en los cambios institucionales impulsados tras la reforma constitucional de 2025, y busca adecuar la legislación vigente a los nuevos lineamientos establecidos en la provincia.