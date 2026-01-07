Separar residuos reciclables en verano: claves para reducir la contaminación ambiental

Durante el verano, y especialmente entre la segunda quincena de diciembre y el Día de Reyes, la producción de residuos en Argentina se incrementa alrededor de un 30 %, tanto en materiales reciclables como en desechos húmedos. Este aumento se mantiene durante los meses estivales, con mayor impacto en zonas turísticas debido al alto consumo y la afluencia de visitantes.

Este escenario profundiza un problema ambiental ya existente, como el crecimiento de los basurales a cielo abierto y otras formas de contaminación. Frente a esta situación, la cooperativa Creando Conciencia difundió una serie de recomendaciones orientadas a facilitar la tarea de los recicladores y reducir el daño ambiental.

La entidad remarcó la importancia de separar correctamente los residuos en tres categorías:

Basura , compuesta por materiales que no pueden reincorporarse al ciclo productivo.

, compuesta por materiales que no pueden reincorporarse al ciclo productivo. Reciclables , que pueden transformarse en nuevos productos.

, que pueden transformarse en nuevos productos. Orgánicos, restos que pueden convertirse en abono para la tierra.

Los residuos reciclables deben depositarse en los puntos verdes, mientras que los orgánicos pueden compostarse en los hogares, permitiendo su reutilización como fertilizante para huertas, plantas y árboles.

Según datos aportados por la cooperativa, la composición diaria de la basura en Argentina se distribuye en un 50 % de residuos orgánicos, 17 % de papel y cartón, 14 % de plástico, 5 % de vidrio, 2 % de metales y 12 % de otros desechos.

Entre los materiales reciclables aceptados —siempre limpios y secos— se encuentran botellas de PET, envases de artículos de limpieza, tapitas, telgopor, vidrio, latas, aerosoles, papel, cartón, diarios y revistas. En cambio, no se reciclan ramas, restos de jardinería, tierra, cerámica, desechos de obra, pañales, papel higiénico, apósitos femeninos ni jeringas. Los residuos orgánicos no se reciben en plantas de reciclaje, pero sí pueden ser compostados en el hogar.

El presidente de Creando Conciencia, Ramiro Martínez, destacó que “cada hogar que separa implica una disminución considerable de lo que se acumula en los basurales, reduciendo la contaminación ambiental y generando oportunidades laborales para los recicladores”.

Separar los residuos en épocas de alto consumo potencia el impacto positivo en toda la cadena, disminuyendo la presión sobre el ambiente y fortaleciendo la economía circular. La cooperativa, fundada en 2006 en el partido de Tigre, trabaja con un doble objetivo: el cuidado ambiental y la reinserción laboral, demostrando que una gestión responsable de los residuos también puede ser una herramienta de inclusión social.

El aumento de residuos durante el verano vuelve imprescindible el compromiso colectivo, donde la correcta separación se presenta como una acción simple pero clave para avanzar hacia un modelo más sostenible.