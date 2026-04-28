Talleres campeón en La Emilia y sigue en gran nivel el vóley masculino

Talleres

El vóley masculino del Club Atlético Talleres volvió a destacarse este fin de semana al consagrarse campeón del torneo recreativo disputado en Club La Emilia. El equipo, integrado por 23 jugadores y dirigido por el DT Tato Bertoni, tuvo una actuación sólida durante toda la jornada y cerró el certamen con una gran victoria en la final frente a San Martín de Carlos Pellegrini.

Con buen juego colectivo, intensidad y eficacia en los momentos clave, Talleres logró quedarse con el primer puesto, reafirmando el crecimiento del grupo y el trabajo que vienen realizando en la disciplina.

Ahora, el equipo ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso: el 24 de mayo participará de un nuevo encuentro en El Expreso, donde buscará seguir sumando experiencia y protagonismo en la competencia regional.

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