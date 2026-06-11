Administración de la herencia: qué se puede hacer con los bienes hasta su reparto

En una nueva edición de la columna “Derecho de Radio” en el programa Patas Arriba, dialogamos con el abogado Agustín Curia, del estudio jurídico Cattani Curia y Asociados, sobre la administración de los bienes durante un proceso sucesorio.

Curia explicó que, hasta que la herencia se divida entre los herederos, los bienes pertenecen a todos en conjunto, por lo que ninguno puede venderlos o disponer de ellos por su cuenta. Sin embargo, sí pueden realizarse tareas necesarias para su conservación, como el pago de impuestos, servicios o reparaciones urgentes.

Además, señaló que cuando existen varios herederos o situaciones complejas, puede designarse un administrador para gestionar el patrimonio hasta que finalice la sucesión. Escuchá la entrevista completa en las plataformas de Radio María Juana.