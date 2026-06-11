Administración de la herencia: qué se puede hacer con los bienes hasta su reparto

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En una nueva edición de la columna “Derecho de Radio” en el programa Patas Arriba, dialogamos con el abogado Agustín Curia, del estudio jurídico Cattani Curia y Asociados, sobre la administración de los bienes durante un proceso sucesorio.

Curia explicó que, hasta que la herencia se divida entre los herederos, los bienes pertenecen a todos en conjunto, por lo que ninguno puede venderlos o disponer de ellos por su cuenta. Sin embargo, sí pueden realizarse tareas necesarias para su conservación, como el pago de impuestos, servicios o reparaciones urgentes.

Además, señaló que cuando existen varios herederos o situaciones complejas, puede designarse un administrador para gestionar el patrimonio hasta que finalice la sucesión. Escuchá la entrevista completa en las plataformas de Radio María Juana.

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