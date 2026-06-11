A un mes del trasplante de corazón, Nanci Gallo compartió su emotiva historia de vida en Radio María Juana

La mañana de Radio María Juana tuvo uno de esos momentos que emocionan y dejan un mensaje profundo. A un mes de haber recibido un trasplante de corazón, Nanci Gallo visitó los estudios junto a su hija Yanina Enrico para compartir cómo atraviesan esta nueva etapa marcada por la esperanza, la gratitud y el valor de la vida.

Durante la charla, ambas recordaron el difícil camino recorrido antes de la operación. Nanci venía enfrentando desde hacía varios años distintos problemas cardíacos y se encontraba bajo tratamiento en el Hospital Privado de Córdoba. Con el paso del tiempo, su estado de salud se fue agravando hasta que los profesionales determinaron que la única alternativa posible para salvar su vida era un trasplante de corazón.

La espera comenzó en septiembre del año pasado, cuando fue incorporada a la lista nacional de trasplantes. Sin embargo, el esperado llamado llegó en uno de los momentos más delicados de su salud, mientras permanecía internada en Córdoba y con un pronóstico complejo.

La intervención quirúrgica se realizó hace un mes y demandó alrededor de seis horas. Desde entonces, la recuperación ha sido favorable y cada día representa una nueva oportunidad para disfrutar de la vida junto a su familia, amigos y seres queridos.

Con visible emoción, Nanci y Yanina hablaron sobre todo lo vivido durante estos meses, desde la incertidumbre de la espera hasta la inmensa alegría que significó recibir la noticia de que había aparecido un corazón compatible. También destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad de María Juana, que siguió de cerca su evolución y les hizo llegar innumerables mensajes de apoyo y cariño.

La historia de Nanci es además un poderoso testimonio sobre la importancia de la donación de órganos. Gracias al gesto solidario de una familia que decidió donar en medio del dolor, hoy ella tiene una nueva oportunidad para vivir, compartir momentos con sus afectos y proyectar el futuro con esperanza.

A un mes de aquella cirugía que cambió su destino para siempre, Nanci Gallo se mostró agradecida por esta segunda oportunidad y dejó un mensaje lleno de optimismo para quienes atraviesan situaciones difíciles: valorar cada día, confiar en la ciencia y nunca perder la esperanza.

🎙️ Escuchá la entrevista completa con Nanci Gallo y Yanina Enrico en las plataformas de Radio María Juana.