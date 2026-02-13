TikTok te rastrea incluso si no usas la app: qué está pasando y cómo protegerte

Una investigación publicada por BBC advierte que TikTok está ampliando su sistema de recolección de datos en internet, alcanzando incluso a personas que nunca descargaron ni utilizaron la aplicación.

El seguimiento no ocurre únicamente dentro de la plataforma. A través de una herramienta conocida como “píxel”, TikTok puede recibir información desde miles de sitios web externos, algunos de ellos vinculados a temas sensibles como salud, fertilidad o salud mental.

¿Qué es el “píxel” de TikTok?

Los píxeles de rastreo son pequeños fragmentos de código invisibles que los sitios web instalan para medir el comportamiento de los usuarios y mejorar la publicidad. Grandes compañías como Google y Meta utilizan sistemas similares desde hace años.

En el caso de TikTok, el píxel permite que la empresa reciba información sobre lo que una persona hace fuera de la app. Por ejemplo, si alguien visita una tienda online, completa un formulario o consulta información médica, esos datos pueden enviarse a TikTok si el sitio tiene instalado ese rastreador.

Una investigación de la empresa de ciberseguridad Disconnect detectó que la versión más reciente del píxel recopila información de manera más amplia que antes, incluso interceptando datos que los sitios web envían a otros servicios publicitarios.

Según datos de la firma de privacidad DuckDuckGo, TikTok tiene rastreadores en aproximadamente el 5% de los sitios web más importantes del mundo. Aunque está lejos del alcance de Google (cerca del 72%) o Meta (21%), su presencia crece de manera constante.

Cambios recientes y nuevas preocupaciones

El 22 de enero de 2026, tras la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a un grupo empresarial vinculado al presidente Donald Trump, los usuarios debieron aceptar nuevas condiciones de recopilación de datos.

La actualización incluye una red publicitaria ampliada que permite rastrear qué hacen los usuarios después de ver un anuncio en TikTok, incluso si realizan compras en otros sitios web. Esto podría incentivar a más empresas a instalar el píxel, expandiendo aún más la red de seguimiento.

TikTok sostiene que sus prácticas están explicadas en sus políticas de privacidad y que los sitios web son responsables de cumplir con las leyes al compartir datos sensibles. También asegura que ofrece herramientas para que los usuarios gestionen su información.

¿Qué riesgos implica?

Los expertos advierten que este tipo de seguimiento puede derivar en:

Publicidad altamente personalizada.

Manipulación de decisiones de compra.

Posible uso político de los datos.

Discriminación de precios.

Riesgos para la privacidad en temas de salud u otras cuestiones sensibles.

Aunque muchas personas valoran recibir anuncios más ajustados a sus intereses, los críticos señalan que el problema central es la creación de enormes bases de datos sobre la vida privada de los usuarios.

Cómo protegerte

Existen algunas medidas simples que pueden reducir el rastreo:

1. Cambiar de navegador.

Especialistas en privacidad recomiendan opciones como DuckDuckGo o Brave. También consideran que Firefox y Safari ofrecen mejores protecciones por defecto que Chrome.

2. Instalar bloqueadores de rastreadores.

Extensiones como las de Disconnect, DuckDuckGo, Privacy Badger o Ghostery pueden impedir que los píxeles recopilen información. Algunos bloqueadores de anuncios, como uBlock Origin, también limitan el seguimiento.

3. Limitar el uso de datos personales repetidos.

Evitar utilizar el mismo correo electrónico o información en múltiples servicios dificulta que las empresas vinculen tu actividad en distintas plataformas.

Un debate más amplio

Especialistas en publicidad digital sostienen que el problema no se limita a una sola empresa, sino al ecosistema completo de tecnología publicitaria. Señalan que la solución de fondo requiere regulaciones de privacidad más estrictas y mayor presión pública sobre los legisladores.

Mientras tanto, la recomendación es clara: aunque no tengas TikTok, eso no significa que TikTok no tenga datos sobre ti. Tomar medidas preventivas puede marcar la diferencia en la protección de tu privacidad digital.

Fuente BBC Mundo