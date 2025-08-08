Todo listo para el Taller de Aromaterapia en María Juana

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Gladys Gieco, quien estará a cargo del Taller de Aromaterapia que se desarrollará el próximo 9 de agosto en nuestra localidad. Una propuesta pensada para explorar los beneficios de la terapia con aromas, organizada por el Taller de Yoga Comunal con el acompañamiento del Área de Cultura de la Comuna de María Juana.

Durante el encuentro, los participantes podrán aprender a potenciar su creatividad y motivación, calmar y enfocar la mente, y gestionar las emociones a través de técnicas y aceites esenciales. El valor del taller es de $5.000 y quienes deseen inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos 3406 432198 o 3406 402614.