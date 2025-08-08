Todo listo para vivir un fin de semana a pura tradición y cultura en las Fiestas Patronales de María Juana

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Romina Rodríguez Kern, desde el Área de Cultura, quien brindó todos los detalles de las actividades programadas para este fin de semana en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, una celebración que combina historia, fe y el encuentro de toda la comunidad.

El cronograma comienza este sábado, con propuestas culturales y recreativas que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar del espíritu festivo que caracteriza a nuestras patronales. Habrá espectáculos musicales, ferias, exposiciones y espacios gastronómicos para todos los gustos.

El domingo será una jornada especial con el esperado “Un Día de Colección”, que tendrá lugar en la Sociedad Italiana y la Plaza San Martín. Allí, coleccionistas de toda la región presentarán piezas únicas: desde autos y motos antiguas, hasta juguetes, muñecas, monedas y objetos históricos. Entre ellos, la participación de Nelson y su esposa, que llegarán desde Clucellas con más de 80 muñecas, y la presencia de Gustavo Meroi, que exhibirá su valiosa colección de autos.

Además, en la Parroquia Santa Juana Francisca se desarrollará el tradicional 39° Encuentro Coral, con coros locales e invitados, un clásico que año tras año realza la identidad cultural de la localidad.

María Juana se prepara así para un fin de semana donde la música, el arte, la fe y la tradición se unirán para dar vida a una de las celebraciones más queridas del año.

