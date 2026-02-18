Última noche a pura fiesta en los Carnavales de Sastre 2026

Se viene el gran cierre de los Carnavales de Sastre 2026, que prometen una noche inolvidable el sábado 21 de febrero con una propuesta artística de primer nivel y toda la magia que caracteriza a esta celebración popular.

La velada final estará encabezada por Rodrigo Tapari y Trulalá, dos referentes indiscutidos de la música popular que garantizarán un cierre a pura fiesta, ritmo y emoción. Como marca la tradición, la noche también tendrá uno de los momentos más esperados: la Quema del Rey Momo, símbolo del final del carnaval y despedida de una nueva edición cargada de alegría.

Los carnavales son organizados e impulsados por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, consolidándose año tras año como un evento familiar, inclusivo y gratuito. La propuesta convoca a vecinos y visitantes de toda la región, generando un fuerte impacto cultural, turístico y económico para la ciudad y reafirmando a Sastre como Capital Provincial del Carnaval.

Todo está listo para vivir una última noche increíble, con música en vivo, color, tradición y miles de personas celebrando juntas una de las fiestas más importantes de la región.

