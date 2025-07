Un misterio global que conecta civilizaciones milenarias

“Revelaciones de las Pirámides”: el documental que sacude los cimientos de la historia oficial



MIRÁ EL DOCUMENTAL: https://www.facebook.com/share/v/1EHXsAgmWZ/

¿Y si las pirámides del mundo antiguo no estuvieran tan separadas como creemos? ¿Y si compartieran un origen común, un conocimiento perdido en el tiempo?

Estas son las preguntas que plantea “Revelaciones de las Pirámides” (The Revelation of the Pyramids), un impactante documental francés dirigido por Patrice Pooyard, que se convirtió en una obra de culto para quienes buscan ir más allá de la historia convencional.

A través de una investigación apasionante y visualmente deslumbrante, el film explora las asombrosas similitudes arquitectónicas, matemáticas y astronómicas entre las pirámides de Egipto, Mesoamérica, China e incluso lugares poco conocidos, como las estructuras piramidales de Sudamérica y Asia Central.

El documental presenta datos precisos, alineaciones geográficas inquietantes y un relato que despierta la curiosidad: ¿cómo es posible que civilizaciones tan distantes construyeran monumentos tan similares, con principios tan avanzados?

“Revelaciones de las Pirámides” no solo invita a descubrir enigmas milenarios, sino que también cuestiona lo que creíamos saber sobre el origen de nuestra civilización. Una obra que incomoda, fascina y deja una pregunta abierta: ¿y si la historia no fuera como nos la contaron?

Ideal para quienes aman los misterios de la humanidad, la arqueología alternativa y las teorías que desafían la versión oficial. Disponible subtitulado en español en plataformas de video online.

📺 Duración: 1h 42min

🌐 Idioma original: Francés (con subtítulos en español)

📽️ Disponible en: YouTube, Vimeo, sitios de documentales

¿Te animás a mirar el pasado con otros ojos?