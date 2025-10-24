“Un niño que toca un violín no toca un arma”: la orquesta que cambia vidas en las villas de Córdoba

En Villa La Tela, una de las zonas más humildes de Córdoba Capital, una melodía diferente suena cada tarde. Es la de los chicos y chicas que integran Benjaminos Sinfónica, una orquesta que desde hace doce años transforma realidades a través de la música bajo la dirección de Jerónimo Walter “El Pollo” Díaz, recientemente reconocido como Abanderado 2025 por su compromiso social.

El proyecto nació casi por casualidad: mientras sostenía un comedor comunitario, Díaz les preguntó a los niños qué les gustaría hacer en su tiempo libre. Entre las respuestas esperadas —fútbol, baile, batucada—, tres nenas sorprendieron con un deseo que cambiaría todo: “Queremos aprender a tocar el violín.” Así, con seis chicos y seis violines prestados, comenzó una historia de esfuerzo, disciplina y superación que hoy inspira a todo el país.

Con el paso del tiempo, Benjaminos Sinfónica creció hasta convertirse en una verdadera red educativa y cultural. Actualmente cuenta con ocho centros orquestales distribuidos en 25 asentamientos de Córdoba, más de 20 docentes —muchos de ellos exalumnos— y un repertorio propio de más de 40 canciones originales. Desde su creación, más de mil niños y jóvenes participaron del proyecto, que no solo enseña música, sino también valores como el trabajo en equipo, la concentración, el respeto y la empatía.

La orquesta también cumple un rol social fundamental: uno de los requisitos para participar es asistir a la escuela, lo que ayudó a revertir los altos índices de deserción educativa. Todos los jóvenes que alcanzaron la edad del secundario lo están cursando o ya lo finalizaron, y varios de ellos continuaron en la universidad.

“Nuestro lema es claro: un niño que toca un violín no toca un arma”, afirma Díaz. “La música empodera y abre caminos. No puede ser que nacer en una villa signifique quedar condenado a la marginalidad. Con cada instrumento, les cambiamos la vida.”

El reconocimiento como Abanderado 2025 llega como un merecido homenaje a su labor. Este premio —impulsado por Fundación Noble, eltrece y Luz Libre, con el apoyo de importantes empresas y fundaciones— destaca a argentinos que, con su compromiso, están generando un impacto positivo en sus comunidades.

🎻 En Córdoba, la música suena diferente. Y cada nota, cada violín, cada aplauso, demuestra que el arte puede ser el mejor camino hacia la esperanza.

