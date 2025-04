Un único líder a falta de tres fechas para el final de la primera fase del Apertura

El martes por la noche se disputó la sexta fecha del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino que tiene como único líder e invicto a Atlético María Juana con seis jugados, seis ganados.

En una noche plagada de básquet con grandes encuentros, se jugó una nueva fecha del certamen doméstico con victorias importantes y derrotas resonantes.

El líder e invicto de la competencia no afloja y derrotó a domicilio a Atlético San Jorge por 77 a 61 con 16 puntos de Bautista Brandolin para los dirigidos por Fontanesi y 23 unidades de Alexis Acuña para los conducidos por Ariel Amarillo.

En San Vicente, Brown le cortó la racha a Atlético Sastre y de impuso 104 a 91 con 35 puntos de Tomás Paschetto en el local y 22 de Bautista Peralta en la “academia”. Los dirigidos por Cristian Losano aprovecharon los errores del rival para construir una gran victoria, la segunda consecutiva en el certamen.

Por su parte, San Martín de Carlos Pellegrini no pudo hacerse fuerte en el estadio “Don Joaquín” y cayó frente a Trebolense 71 a 59, el goleador del juego fue Luciano Melastro con 21 puntos. n otros de los juegos, Santa Paula volvió al triunfo tras vencer de local a Americano de Carlos Pellegrini por 95 a 89. Giino Balbo y Danilo Demarchi convirtieron 19 puntos para los de Gálvez y Lucas Fossatti fue el máximo artillero en el “polanco” con 29 unidades.

Por ultimo, en Cañada Rosquín, Juventud Unida sumó de a dos tras imponerse a Ceci de Gálvez 81 a 78 con 20 puntos de Gabriel Bravo en el equipo de Britos y 22 puntos de Pablo Sosa en los “chapulines”.

Posiciones: At. María Juana 12, At. San Jorge, Americano y At. Sastre 10, Santa Paula y San Martín 9, Brown-Juventud Unida y Trebolense 8, Ceci BBC 6.

En la próxima fecha (7°) Atlético María Juana recibe a San Martín de Carlos Pellegrini en el estadio “Edgar Nenito Rivolta”.