Una joven de María Juana avanza en la selección para una pasantía en la NASA

En la mañana de la radio dialogamos con Andreyna Reyna, la joven que llena de orgullo a toda la comunidad tras ser seleccionada entre los 30 aspirantes que continúan en carrera para acceder a una pasantía en la NASA, en el prestigioso Centro Espacial Johnson de Houston, Texas.

Durante la entrevista, Andreyna aclaró que todavía no es finalista, pero sí logró superar una primera etapa altamente competitiva, donde participan jóvenes de distintos países que buscan un lugar en este programa de excelencia internacional.

Una beca, un talento y un camino académico excepcional

Andreyna actualmente estudia la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de San Andrés (UDESA), carrera a la que pudo acceder gracias a una beca otorgada por su destacado desempeño en el nivel secundario y por su participación en instancias académicas de gran exigencia, como las realizadas en el Instituto Balseiro.

La Licenciatura en Ciencias del Comportamiento es una formación interdisciplinaria que combina psicología, neurociencias, economía, sociología y ciencia de datos para comprender cómo las personas piensan, deciden y actúan. Sus estudiantes analizan procesos cognitivos, factores sociales y mecanismos biológicos que explican la conducta humana, una perspectiva que se vuelve clave en campos como la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la resolución de problemas complejos.

Este perfil académico —riguroso, curioso y orientado a la ciencia— es uno de los que hoy impulsa a Andreyna a destacarse en un proceso tan exigente como el de la NASA.

La etapa siguiente evaluará conocimientos técnicos, desempeño académico, habilidades científicas y competencias personales que la NASA considera fundamentales para formar profesionales del área aeroespacial.

Mientras Andreyna avanza en este camino, toda la comunidad celebra su logro y la acompaña con orgullo en esta oportunidad única que la acerca un poco más a uno de los centros científicos y tecnológicos más importantes del mundo.