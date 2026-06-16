Una noche de cultura, música y encuentro: la Sociedad Italiana celebró con gran éxito la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo-Argentina

La Sociedad Italiana de María Juana volvió a convertirse en el epicentro de la cultura local con una multitudinaria edición de la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo-Argentina, un evento que reunió a vecinos, artistas, emprendedores e instituciones en una velada que combinó tradición, arte e identidad.

Desde las primeras horas de la jornada, el movimiento comenzó con la feria de emprendedores y una muestra histórica que permitió recorrer parte del valioso legado de la institución, que recientemente celebró sus 101 años de existencia y ostenta la distinción de Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Fe. La propuesta despertó gran interés entre los asistentes, quienes pudieron conocer más sobre la trayectoria de una de las entidades más emblemáticas de la localidad.

Uno de los grandes atractivos de la noche fue la presentación oficial del nuevo sistema de iluminación LED del salón principal, una incorporación que realzó cada una de las actuaciones y aportó una moderna puesta en escena a la celebración.

La programación artística ofreció un recorrido por diversos géneros musicales. Valentín Flores y Santi Orellana fueron los encargados de abrir el escenario con un repertorio de rock nacional, mientras que el artista local Olmar Protti aportó sonidos urbanos que conectaron rápidamente con el público.

La danza también tuvo un lugar destacado con la presentación del Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”. Su cuadro coreográfico “Los Infernales”, inspirado en la figura del General Martín Miguel de Güemes, recibió una cálida ovación. Además, los bailarines acompañaron distintos momentos de la velada, sumando color y entusiasmo e invitando a los presentes a participar activamente de la fiesta.

La música continuó de la mano de Rosana Ferrando, quien brindó una destacada interpretación de clásicos de la música ciudadana. Parte de su presentación fue compartida con Gonzalo Castillo, quien posteriormente regresó al escenario junto a Guillermo Benítez para ofrecer el espectáculo de Benítez Castillo Dúo. Con una propuesta cercana y participativa, los músicos recorrieron canciones populares elegidas tanto por ellos como por el propio público.

El broche de oro llegó con la actuación de Gustavo “Tuly” Gallardo, que cerró la noche con un show que mantuvo el entusiasmo de los asistentes hasta el final.

Desde la Comisión Directiva destacaron el acompañamiento de la comunidad y agradecieron especialmente a artistas, emprendedores, colaboradores, profesores de talleres y medios de comunicación que contribuyeron al éxito de la celebración. La masiva concurrencia y el clima de alegría vivido durante toda la jornada reflejaron, una vez más, la vigencia de una institución que continúa promoviendo la cultura, fortaleciendo la memoria colectiva y generando espacios de encuentro para toda la comunidad.