Una réplica del ARA General Belgrano llega a Rafaela para rendir homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas

Este jueves 30 de abril, la ciudad de Rafaela recibirá una emotiva y significativa visita: una réplica del ARA General Belgrano, símbolo imborrable de la historia argentina y de la memoria de los 323 tripulantes que perdieron la vida tras su hundimiento.

La obra, realizada por el modelista Sergio Gammella, oriundo de Paraná, Entre Ríos, fue creada como un homenaje familiar a los veteranos de guerra, entre ellos el recordado Jorge Loza. Se trata de una impresionante réplica a escala 1:23, que no solo destaca por su nivel de detalle, sino también por ser navegable y tripulada, lo que permite una experiencia única y dinámica para el público.

La nave mide 8,12 metros de largo por 1 metro de ancho, cuenta con un motor interno de automóvil que le permite desplazarse por sus propios medios y está construida con madera, metales y plástico. En su interior, reproduce fielmente el puente de mando original, incluyendo la rueda del timón, los comandos, el embrague y el sillón del capitán.

Recorrido y exhibición

La réplica realizará una recorrida por la ciudad que comenzará a las 15:00 frente a la Escuela Amancay. Desde allí, transitará por distintas arterias principales como Av. Luis Fanti, 9 de Julio, Av. Santa Fe, Bv. Lehmann y Bv. Roca, para finalmente ser exhibida en la Plaza 25 de Mayo, donde los vecinos podrán acercarse a conocerla de cerca.

El Gobierno Municipal de Rafaela invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta que combina historia, memoria y reconocimiento, en un homenaje cargado de simbolismo para todos los argentinos.