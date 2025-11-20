Una startup argentina reduce hasta un 50% el uso de químicos y gana un premio mundial a la innovación

La ciencia argentina vuelve a destacarse en el escenario global. Unibaio, una startup nacida en Mar del Plata a partir de un proyecto de investigación, fue reconocida con el premio a la Innovación del Año en el World Food Forum 2025 de Naciones Unidas, gracias a una tecnología basada en nanopartículas que permite reducir hasta un 50% el uso de agroquímicos sin afectar los rindes de los cultivos.

Una startup argentina redujo hasta 50% el uso de químicos y ganó un reconocido premio mundial

Fundada en 2011 desde el ámbito académico, Unibaio mantiene desde sus inicios un fuerte vínculo con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, donde surgieron las primeras investigaciones que dieron origen a su revolucionario desarrollo. Hoy la compañía está integrada por cinco cofundadores: Claudia Casalongue, Vera Álvarez, Daniela Caprile, Florencia Salcedo y Matías Figliozzi, y cuenta con un equipo multidisciplinario de 15 especialistas.

Un descubrimiento que nació en los laboratorios

La impulsora inicial del proyecto fue Claudia Casalongue, doctora en Fisiología Vegetal e investigadora superior del Conicet, quien dedicó su carrera a buscar alternativas que permitieran proteger los cultivos evitando el uso excesivo de químicos. Su investigación la llevó a centrarse en un polímero natural conocido como quitosano, presente tanto en insectos y hongos que atacan a las plantas como en los caparazones de los langostinos.

Este hallazgo abrió una puerta clave: cuando las plantas detectan ese polímero, activan de inmediato sus sistemas de defensa, absorbiendo con mayor eficacia los productos aplicados. “La idea fue engañar a la planta para que se prepare frente a un posible ataque y aumente su capacidad de protección”, explicó Matías Figliozzi, CEO de la startup.

La llegada de la ingeniera Vera Álvarez, especialista en nanotecnología, impulsó el salto decisivo. Modificó el polímero a escala nanométrica, transformándolo en un material capaz de potenciar fungicidas y herbicidas tradicionales. Así nació un insumo que, aplicado junto a estos productos, logra los mismos resultados usando la mitad de químicos.

Un ejemplo concreto: reducir a la mitad la dosis de glifosato sin perder eficacia, una demanda histórica del sector agrícola.

Del paper al campo: nace Turbo Charge

Con los conocimientos científicos consolidados, el equipo avanzó hacia la creación de un producto comercial, acompañado por la incubadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 2022 llegaron las primeras inversiones privadas y este año se presentó Turbo Charge, un aditivo en polvo que ya están utilizando productores —como los paperos de Mar del Plata— para mejorar la eficiencia de los fungicidas más comunes y aumentar la producción reduciendo químicos.

“Es un ‘polvito’ que las agroquímicas pueden incorporar en sus productos para volverlos más eficientes y sustentables”, destacó Figliozzi. Hoy la startup ya está realizando pruebas con algunas de las compañías agroquímicas más grandes del mundo.

Un premio global que impulsa a la empresa al mundo

Unibaio participó del World Food Forum entre más de 1.500 startups de todo el planeta dedicadas a innovar en agricultura y alimentación. Tras avanzar hasta quedar entre los ocho finalistas, el equipo fue invitado a exponer el proyecto en Roma ante la FAO.

Finalmente, el jurado internacional le otorgó el premio a la Innovación del Año, un reconocimiento que no solo incluye un aporte económico, sino que abre puertas estratégicas. “Lo más valioso es la visibilidad y la posibilidad de conectar con quienes toman decisiones a gran escala”, expresó Figliozzi.

Hacia una agricultura más ecológica y viable

La empresa trabaja con grandes corporaciones del sector alimentario —como McCain y líderes globales del café— que buscan reducir su impacto ambiental para responder a un consumidor cada vez más exigente. Sin embargo, los agricultores enfrentan el desafío de producir más alimentos con menos químicos, algo que hasta ahora parecía contradictorio.

La tecnología de Unibaio propone una salida a esa tensión histórica: lograr una producción abundante, rentable y ambientalmente responsable.

El objetivo ahora es dar el próximo paso: llegar a grandes compañías con redes globales de proveedores. “Si logramos que actores como Nestlé adopten nuestra tecnología, podemos llevarla a productores de todo el mundo”, adelantó Figliozzi.

Con este reconocimiento internacional, Unibaio se consolida como uno de los proyectos científicos y tecnológicos más prometedores del país, demostrando una vez más el enorme potencial de la ciencia argentina para transformar la manera de producir alimentos en el planeta.





Fuente: iProfesional.com