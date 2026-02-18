Venta solidaria para realizar arreglos en la Capilla Santa Margarita de Cortona

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Jorgelina Baronetto sobre la venta a beneficio de la Capilla Santa Margarita de Cortona, iniciativa solidaria destinada a reunir fondos para realizar arreglos edilicios en el templo.

Durante la charla, Baronetto explicó que lo recaudado será destinado a mejoras necesarias en la infraestructura, con el objetivo de preservar el edificio y brindar mayor comodidad y seguridad a quienes asisten a las celebraciones y actividades religiosas. La propuesta cuenta con la colaboración de vecinos y miembros de la comunidad, que se suman con su aporte para sostener este espacio tan significativo para el barrio.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar y colaborar, destacando que cada contribución es importante para continuar manteniendo en condiciones un lugar que forma parte de la identidad y la vida espiritual de María Juana.