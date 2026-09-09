Zulma Maciel repasó temas de gestión, obras y proyectos para María Juana

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Dialogamos con la presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, sobre diferentes temas relacionados con la gestión y los proyectos que se llevan adelante en la localidad.

Durante la entrevista se habló sobre la instalación de radares y la quita de los lomos de burro en la Ruta P13, dentro de las medidas vinculadas a la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

También se abordó la problemática de los incendios en el basural a cielo abierto y los planes de la Comuna para avanzar hacia una solución que permita reducir y, a futuro, eliminar este sistema de disposición de residuos.

Maciel también se refirió a los trabajos de bacheo y mantenimiento de calles, además del avance de la obra de las 42 viviendas, un proyecto que genera gran expectativa en la comunidad.

En materia educativa, habló sobre los proyectos para la construcción de nuevas aulas para escuelas de María Juana, mientras que también destacó la incorporación de nuevo equipamiento para el obrador comunal, que permitirá fortalecer los trabajos y servicios que se realizan diariamente.

Una entrevista en la que la presidenta comunal repasó algunos de los principales desafíos, obras y proyectos que forman parte de la agenda de gestión de María Juana.

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