La importancia de mantener al día las vacunas: hablamos con Chani Lussiano sobre la vacunación en el SAMCo de María Juana

En La Mañana de la Radio conversamos con Chani Lussiano, integrante del SAMCo de María Juana, para poner el foco en un tema fundamental para la salud de toda la comunidad: la importancia de mantener actualizado el calendario de vacunación, tanto en niños y adolescentes como en adultos y personas mayores.

Durante la charla se remarcó que las vacunas son una de las principales herramientas de prevención y que no deben considerarse algo exclusivo de la infancia. A lo largo de la vida existen diferentes vacunas y refuerzos que permiten prevenir enfermedades y reducir sus posibles complicaciones.

Vacunarse también es cuidarnos entre todos

En el caso de los niños y adolescentes, es fundamental que las familias revisen que tengan todas las vacunas correspondientes a cada etapa de crecimiento. El calendario nacional contempla diferentes dosis y refuerzos que son necesarios para garantizar una adecuada protección.

Pero la responsabilidad continúa durante la adultez. Los mayores también deben controlar sus esquemas de vacunación, especialmente aquellas personas que necesitan determinados refuerzos o que forman parte de grupos para los cuales algunas vacunas tienen especial importancia.

Desde el SAMCo de María Juana se busca acompañar a las familias y facilitar el acceso a la vacunación, promoviendo la consulta ante cualquier duda sobre las dosis recibidas o aquellas que puedan estar pendientes.

Una consulta que puede prevenir enfermedades

Muchas veces, por diferentes motivos, algunas vacunas quedan pendientes o se pierde el registro de las dosis aplicadas. Ante esta situación, la recomendación es acercarse al centro de salud y consultar, en lugar de dejar pasar el tiempo.

La vacunación no solamente protege a quien recibe la dosis, sino que también contribuye a disminuir la circulación de determinadas enfermedades dentro de la comunidad, protegiendo especialmente a quienes pueden presentar mayor riesgo de complicaciones.

Por eso, desde La Mañana de la Radio y junto al equipo de salud del SAMCo de María Juana, se vuelve a poner sobre la mesa un mensaje sencillo pero fundamental: revisar el carnet, consultar y mantener las vacunas al día es una forma concreta de cuidar nuestra salud y la de toda la comunidad.