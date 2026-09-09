Más de 120 tenistas participaron del María Juana Open 2026

El tenis volvió a ser protagonista en María Juana con una nueva edición del María Juana Open 2026, el Torneo de Adultos organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Atlético María Juana.

La competencia reunió durante el fin de semana a más de 120 tenistas, que llegaron desde distintas localidades de la región para disputar dos jornadas de intenso tenis, acompañadas por mucho público y un clima que, pese al frío, permitió disfrutar de dos días a pleno sol.

La actividad del sábado se desarrolló utilizando las instalaciones del Club Atlético Brown de San Vicente como subsede, mientras que el domingo las canchas del Club Atlético María Juana recibieron las llaves decisivas de las distintas categorías.

El torneo contó con una importante presencia de jugadores locales, que tuvieron destacadas actuaciones y lograron avanzar en diferentes etapas de la competencia.

Los campeones del María Juana Open 2026

En Categoría B Caballeros, el título quedó en manos de la dupla Arballo – Ladner, representantes de San Vicente y Sunchales, mientras que el segundo puesto fue para Correa – Grosso, de San Jorge y San Francisco.

En Categoría C Caballeros, los campeones fueron Fontanini – Müller, de Rafaela, quienes superaron en la definición a Drubich – Espíndola, también de Rafaela.

Entre las damas, la Categoría B tuvo como campeonas a Cabrera – Delmonte, de Rosario. Las finalistas fueron Leurino – Clausen, de Rafaela.

En Categoría C1 Damas, el primer puesto fue para Pérez – Massoni, de Rafaela, mientras que la dupla local integrada por Galván – Aimino, de María Juana, alcanzó la final y se quedó con el segundo lugar.

Finalmente, en Categoría C2 Damas, las campeonas fueron Bogero – Moreno, de Rafaela, y el subcampeonato quedó para Junges – Zeballos, representantes de Plaza Clucellas y Sastre.

Gran participación de los tenistas locales

Además de la destacada actuación de Galván y Aimino, varios representantes de María Juana tuvieron una muy buena participación en el torneo.

En B Caballeros, la dupla Albrecht – Lozano alcanzó los cuartos de final.

En C1 Damas, Dalmasso – Santiago llegaron hasta cuartos de final, mientras que Perusia – Rinero avanzaron hasta las semifinales, protagonizando una destacada actuación frente a una competencia de gran nivel.

En C2 Damas, Zanco – Zanco participaron de la fase de zonas.

Por su parte, en C Caballeros hubo una numerosa representación local. Mariotta – Racca llegaron a cuartos de final; Beltramo – Lovera alcanzaron los octavos de final; mientras que Romero – Seveso, Barei – Boggino, Acosta – Catala (Rosario) y Cornalis – Cornalis disputaron la fase de zonas.

También lograron avanzar hasta los cuartos de final las parejas Meroi – Delprato (San Jorge), mientras que Cuadrado – González alcanzaron los octavos de final.

Una fiesta del tenis regional

El María Juana Open 2026 volvió a demostrar el crecimiento y la convocatoria que tiene el tenis en la localidad y toda la región.

Con más de 120 jugadores, representantes de María Juana, Rafaela, Rosario, San Jorge, San Vicente, Sastre, Plaza Clucellas, San Francisco y otras localidades, el certamen se convirtió nuevamente en un gran encuentro deportivo.

Desde la Subcomisión de Tenis del Club Atlético María Juana destacaron el acompañamiento de los jugadores, las familias y el público que durante todo el fin de semana se acercó a disfrutar de los partidos.

El torneo dejó grandes encuentros, campeones, finalistas y, sobre todo, una nueva jornada que fortalece al tenis de María Juana como una disciplina con cada vez mayor participación y presencia regional.