Amalia Accesorios: novedades y opciones de regalo para el Día del Maestro

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En La Mañana de la Radio conversamos con Ángela Halle, de Amalia Accesorios, para conocer todas las novedades que llegaron al local y las distintas opciones para encontrar un lindo regalo de cara al Día del Maestro.

Con una fecha especial que invita a reconocer y agradecer a quienes acompañan todos los días el crecimiento y aprendizaje de nuestros chicos, Amalia Accesorios presenta una variedad de alternativas para regalar y sorprender.

Durante la charla, Ángela contó cuáles son las últimas novedades que pueden encontrarse en el local, con accesorios, regalos y diferentes propuestas pensadas para todos los gustos y presupuestos.

Regalos para agradecer

Muchas veces no hace falta gastar demasiado para tener un lindo detalle. Un accesorio elegido especialmente, un pequeño presente o una propuesta personalizada pueden convertirse en una hermosa manera de decir “gracias por enseñar”.

En Amalia Accesorios se pueden encontrar diferentes opciones para elegir ese detalle especial para maestras, profesores y docentes, ya sea para regalar de manera individual o entre varias personas.

Además de las propuestas para el Día del Maestro, Ángela aprovechó la entrevista para presentar todo lo nuevo que está llegando al local, invitando a los vecinos a acercarse y conocer las novedades.

📻 Una charla más de La Mañana de la Radio, acercando las historias, emprendimientos y comercios de nuestra comunidad.

Amalia Accesorios: regalos, detalles y novedades para encontrar ese presente especial.

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