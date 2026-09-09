Talleres y Atlético María Juana ya tienen día y horario para sus próximos partidos

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores para el próximo fin de semana, con presencia de los dos equipos de María Juana.
Talleres de María Juana será el primero en salir a la cancha, ya que recibirá a Florida de Clucellas el jueves 10 de septiembre. La jornada comenzará con el partido de Reserva a las 20:00, mientras que la Primera División jugará desde las 21:30.
El conjunto aurinegro buscará hacerse fuerte como local y sumar puntos importantes en una nueva fecha del campeonato.
Por su parte, Atlético María Juana jugará el viernes 11 de septiembre, también como local. El equipo enfrentará a Unión de Sunchales, con la Reserva desde las 20:00 y el encuentro de Primera a partir de las 21:30.
Será otra oportunidad para el conjunto rojiblanco de afrontar un nuevo compromiso ante su público y continuar con su participación en el torneo.
Toda la programación
Jueves 10 de septiembre
- Atlético de Rafaela vs. Independiente de Ataliva
20:00 Reserva – 21:30 Primera.
- Talleres de María Juana vs. Florida de Clucellas
20:00 Reserva – 21:30 Primera.
- San Martín de Angélica vs. La Trucha FC
20:30 Reserva – 22:00 Primera.
Viernes 11 de septiembre
- Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte
20:00 Reserva – 21:30 Primera.
- Libertad de Sunchales vs. Brown de San Vicente
19:30 Reserva – 21:00 Primera.
- Atlético María Juana vs. Unión de Sunchales
20:00 Reserva – 21:30 Primera.
- Ben Hur vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas
20:00 Reserva – 21:30 Primera.
- Sportivo Roca vs. 9 de Julio
20:00 Reserva – 21:30 Primera.
- Sportivo Santa Clara vs. Defensores de Frontera
20:30 Reserva – 22:00 Primera.
Domingo 13 de septiembre
- Argentino Quilmes vs. Deportivo Josefina
- Peñarol vs. Deportivo Tacural
- Deportivo Aldao vs. Argentino de Vila
- Deportivo Susana vs. Deportivo Ramona
- Independiente de San Cristóbal vs. Belgrano de San Antonio
- Tiro Federal de Moisés Ville vs. Juventud Unida
En estos encuentros, la Reserva comenzará a las 14:00 y la Primera a las 15:30.
Además, Argentino de Humberto vs. Moreno de Lehmann jugarán a las 20:00 en Reserva y 21:30 en Primera.
Por otro lado, Bochófilo Bochazo vs. La Hidráulica disputarán su jornada el domingo por la mañana: 10:00 Reserva y 11:30 Primera.
Primera Femenino – Tres Ligas
También quedó confirmada la programación de la Primera Femenino correspondiente a Tres Ligas, que tendrá actividad el domingo 13 de septiembre en la cancha de Ferro Dho.
- 11:00: Atlético San Jorge vs. 9 de Julio.
- 12:30: Ferro Dho vs. Atlético de Rafaela.
Así, María Juana tendrá un fin de semana con protagonismo futbolístico, con Talleres abriendo la fecha el jueves ante Florida de Clucellas y Atlético María Juana haciendo lo propio el viernes frente a Unión de Sunchales.