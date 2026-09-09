Talleres y Atlético María Juana ya tienen día y horario para sus próximos partidos

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores para el próximo fin de semana, con presencia de los dos equipos de María Juana.

Talleres de María Juana será el primero en salir a la cancha, ya que recibirá a Florida de Clucellas el jueves 10 de septiembre. La jornada comenzará con el partido de Reserva a las 20:00, mientras que la Primera División jugará desde las 21:30.

El conjunto aurinegro buscará hacerse fuerte como local y sumar puntos importantes en una nueva fecha del campeonato.

Por su parte, Atlético María Juana jugará el viernes 11 de septiembre, también como local. El equipo enfrentará a Unión de Sunchales, con la Reserva desde las 20:00 y el encuentro de Primera a partir de las 21:30.

Será otra oportunidad para el conjunto rojiblanco de afrontar un nuevo compromiso ante su público y continuar con su participación en el torneo.

Toda la programación

Jueves 10 de septiembre

Atlético de Rafaela vs. Independiente de Ataliva

20:00 Reserva – 21:30 Primera.

20:00 Reserva – 21:30 Primera. Talleres de María Juana vs. Florida de Clucellas

20:00 Reserva – 21:30 Primera.

20:00 Reserva – 21:30 Primera. San Martín de Angélica vs. La Trucha FC

20:30 Reserva – 22:00 Primera.

Viernes 11 de septiembre

Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte

20:00 Reserva – 21:30 Primera.

20:00 Reserva – 21:30 Primera. Libertad de Sunchales vs. Brown de San Vicente

19:30 Reserva – 21:00 Primera.

19:30 Reserva – 21:00 Primera. Atlético María Juana vs. Unión de Sunchales

20:00 Reserva – 21:30 Primera.

20:00 Reserva – 21:30 Primera. Ben Hur vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas

20:00 Reserva – 21:30 Primera.

20:00 Reserva – 21:30 Primera. Sportivo Roca vs. 9 de Julio

20:00 Reserva – 21:30 Primera.

20:00 Reserva – 21:30 Primera. Sportivo Santa Clara vs. Defensores de Frontera

20:30 Reserva – 22:00 Primera.

Domingo 13 de septiembre

Argentino Quilmes vs. Deportivo Josefina

Peñarol vs. Deportivo Tacural

Deportivo Aldao vs. Argentino de Vila

Deportivo Susana vs. Deportivo Ramona

Independiente de San Cristóbal vs. Belgrano de San Antonio

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Juventud Unida

En estos encuentros, la Reserva comenzará a las 14:00 y la Primera a las 15:30.

Además, Argentino de Humberto vs. Moreno de Lehmann jugarán a las 20:00 en Reserva y 21:30 en Primera.

Por otro lado, Bochófilo Bochazo vs. La Hidráulica disputarán su jornada el domingo por la mañana: 10:00 Reserva y 11:30 Primera.

Primera Femenino – Tres Ligas

También quedó confirmada la programación de la Primera Femenino correspondiente a Tres Ligas, que tendrá actividad el domingo 13 de septiembre en la cancha de Ferro Dho.

11:00: Atlético San Jorge vs. 9 de Julio.

Atlético San Jorge vs. 9 de Julio. 12:30: Ferro Dho vs. Atlético de Rafaela.

Así, María Juana tendrá un fin de semana con protagonismo futbolístico, con Talleres abriendo la fecha el jueves ante Florida de Clucellas y Atlético María Juana haciendo lo propio el viernes frente a Unión de Sunchales.