La Asociación Regional para el Desarrollo entregó $24 millones en créditos productivos y agropecuarios

La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos realizó una nueva entrega de créditos destinados a emprendimientos productivos y productores agropecuarios, por un monto total de $24.000.000.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la institución y contó con la presencia del senador provincial Alcides Calvo, el presidente de la ARD Castellanos, Mauro Gilabert, integrantes de la Comisión Directiva, autoridades locales, beneficiarios y medios de comunicación.

En esta oportunidad fueron beneficiarios emprendedores y productores de Coronel Fraga, Egusquiza, Esmeralda, Galisteo, San Vicente, Rafaela y Tacural.

Los créditos permitirán financiar emprendimientos vinculados a los rubros metalúrgico, carpintería, alimenticio, sublimados y construcción, además de acompañar a productores agropecuarios en gastos propios de su actividad.

El objetivo de estas herramientas es brindar respaldo a pequeños y medianos emprendimientos, tanto para quienes están iniciando una actividad como para aquellos que buscan ampliar su producción mediante la incorporación de herramientas, maquinaria y equipamiento.

Más de $766 millones entregados

Desde la Asociación Regional para el Desarrollo destacaron que, con esta nueva entrega, ya se otorgaron $766.000.000 en créditos productivos y agropecuarios, alcanzando a 1.900 beneficiarios.

Estos números reflejan el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer el entramado productivo del Departamento Castellanos, acompañando a emprendedores, pequeñas empresas y productores agropecuarios en sus proyectos de crecimiento y desarrollo.