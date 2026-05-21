Zulma Maciel visitó la radio y repasó la actualidad de María Juana

La presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, visitó los estudios de la radio para dialogar sobre distintos temas vinculados a la actualidad de la localidad y las acciones que se vienen desarrollando desde la gestión comunal.

Durante la entrevista, Maciel realizó un repaso de las obras, proyectos y trabajos que se llevan adelante en diferentes sectores del pueblo, además de abordar cuestiones relacionadas con servicios, mantenimiento, actividades institucionales y gestiones ante organismos provinciales.

También destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta con instituciones, vecinos y distintas áreas comunales para seguir impulsando el crecimiento de María Juana y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

La mandataria comunal además respondió consultas sobre temas de interés para los vecinos y compartió detalles sobre futuras iniciativas y actividades previstas para las próximas semanas en la localidad.