El Turismo del Centro Santafesino disputó su anteúltima fecha en María Juana

El circuito Atilio Serre de María Juana fue escenario este domingo y lunes de la anteúltima fecha del Turismo del Centro Santafesino. Fueron dos jornadas a puro automovilismo, con mucho sol, una importante presencia de público de toda la región y el acompañamiento de las familias que siguen habitualmente la categoría.
Con 96 pilotos inscriptos, la competencia ofreció actividad en las distintas divisionales, con carreras atractivas y campeonatos que llegan a su tramo final con posiciones muy disputadas.
Estos fueron los resultados registrados en cada categoría:
Buggy Renault – Final A
- Diego Ojeda.
- Cristian Sánchez.
- Gustavo Losano.
- Gerardo Pelandino.
- Gonzalo Lamberti.
- Matías Ferreyra.
- Alberto Massera.
- Gabriel Lerín.
- Lucas Borgatello
- Gabriel Barrionuevo.
Fórmula Renault Santafesina – Final A
- Iván Cief.
- Yoel Butignol.
- Darío Mazola.
- Gastón Sánchez.
- Franco Rossi.
- Martín Fornero.
- Lucas Fornero.
- Emanuel Mazola.
- Andrés Pipino.
Karting Livianos
- Juan Pablo Viñolo.
- Facundo Gavosto.
- Máximo Viñolo.
- Lucas Gaido.
- Gustavo Pfeiffer.
- Juan José Giorda.
- Juan Pablo Garino.
- Esteban Peirone.
- Leandro Belmonte.
- Franco Enria.
Karting Juniors
- Thiago Signoreli.
- Nehuén Martínez.
- Carlos Ruiz.
- Agustino Cena.
- Tomás Farina.
- Francisco Méndez.
Karting Varilleros
- Iván Navales.
- Franco Enria.
- Jonatan Enria.
- Marcos Martínez.
- Natali Ramb.
Karting Pre-Escuela
- Álvaro Reburdo.
- Nicanor Scaglione.
- Benicio Montes de Oca.
- Izan Campos.
- Libertad Depetris.
- Felipe Camusso.
- Camila Camusso.
Karting Pesados
- Juan Pablo Viñolo.
- Juan Gutiérrez.
- Nicolás Gutiérrez.
- Enzo Depetris.
- Adrián Barsano.
- Agustín Cuevas.
- Nahuel Cáffaro.
- Jonatan Enria.
- Hernan Barrionuevo
Karting Escuela
- Bautista Tortone.
- Nicolás Nieto.
- Diago Ojeda.
- Benicio Ciardola.
- Francisco Gaido.
- Ian Pelandino.
- Juan Viñolo.
- Faustino Navales
- Lautaro Bravo
La temporada se define en Las Varillas
Con los campeonatos al rojo vivo, el Turismo del Centro Santafesino tendrá su Gran Premio Coronación los próximos 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Las Varillas.
Allí se disputará la última fecha del calendario, que definirá a los campeones de cada categoría y pondrá el cierre a una nueva temporada de la categoría regional.
María Juana volvió a recibir al automovilismo zonal en el circuito Atilio Serre, con una convocatoria que acompañó el espectáculo durante todo el fin de semana.