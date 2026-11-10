El Turismo del Centro Santafesino disputó su anteúltima fecha en María Juana

El circuito Atilio Serre de María Juana fue escenario este domingo y lunes de la anteúltima fecha del Turismo del Centro Santafesino. Fueron dos jornadas a puro automovilismo, con mucho sol, una importante presencia de público de toda la región y el acompañamiento de las familias que siguen habitualmente la categoría.

Con 96 pilotos inscriptos, la competencia ofreció actividad en las distintas divisionales, con carreras atractivas y campeonatos que llegan a su tramo final con posiciones muy disputadas.

Estos fueron los resultados registrados en cada categoría:

Buggy Renault – Final A

Diego Ojeda. Cristian Sánchez. Gustavo Losano. Gerardo Pelandino. Gonzalo Lamberti. Matías Ferreyra. Alberto Massera. Gabriel Lerín. Lucas Borgatello Gabriel Barrionuevo.

Fórmula Renault Santafesina – Final A

Iván Cief. Yoel Butignol. Darío Mazola. Gastón Sánchez. Franco Rossi. Martín Fornero. Lucas Fornero. Emanuel Mazola. Andrés Pipino.

Karting Livianos

Juan Pablo Viñolo. Facundo Gavosto. Máximo Viñolo. Lucas Gaido. Gustavo Pfeiffer. Juan José Giorda. Juan Pablo Garino. Esteban Peirone. Leandro Belmonte. Franco Enria.

Karting Juniors

Thiago Signoreli. Nehuén Martínez. Carlos Ruiz. Agustino Cena. Tomás Farina. Francisco Méndez.

Karting Varilleros

Iván Navales. Franco Enria. Jonatan Enria. Marcos Martínez. Natali Ramb.

Karting Pre-Escuela

Álvaro Reburdo. Nicanor Scaglione. Benicio Montes de Oca. Izan Campos. Libertad Depetris. Felipe Camusso. Camila Camusso.

Karting Pesados

Juan Pablo Viñolo. Juan Gutiérrez. Nicolás Gutiérrez. Enzo Depetris. Adrián Barsano. Agustín Cuevas. Nahuel Cáffaro. Jonatan Enria. Hernan Barrionuevo

Karting Escuela

Bautista Tortone. Nicolás Nieto. Diago Ojeda. Benicio Ciardola. Francisco Gaido. Ian Pelandino. Juan Viñolo. Faustino Navales Lautaro Bravo

La temporada se define en Las Varillas

Con los campeonatos al rojo vivo, el Turismo del Centro Santafesino tendrá su Gran Premio Coronación los próximos 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Las Varillas.

Allí se disputará la última fecha del calendario, que definirá a los campeones de cada categoría y pondrá el cierre a una nueva temporada de la categoría regional.

María Juana volvió a recibir al automovilismo zonal en el circuito Atilio Serre, con una convocatoria que acompañó el espectáculo durante todo el fin de semana.