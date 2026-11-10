Entregaron los diplomas a la primera promoción de la Diplomatura Superior en Cuidados del Adulto Mayor

El Instituto de Formación en Salud (IFS) realizó el acto de entrega de diplomas a los integrantes de la primera promoción de la Diplomatura Superior en Cuidados del Adulto Mayor, una propuesta académica destinada a fortalecer la capacitación de profesionales vinculados con la atención integral de las personas mayores.

La ceremonia se llevó a cabo el 7 de noviembre y marcó la finalización de una formación de seis meses, desarrollada en las instalaciones de la Asociación Médica de Rafaela, con la participación de una docena de docentes especialistas y de reconocida trayectoria académica.

La diplomatura contó con el aval del Colegio de Médicos de Santa Fe (1.ª Circunscripción) y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El acto contó con la presencia de la presidenta del Concejo Municipal, Mabel Fosatti, y los concejales Carla Boidi y Juan Scavino; el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Dr. Julio César Bedini; el coordinador de Salud de Rafaela, Dr. Daniel Marfortt; el vicepresidente de la Asociación Médica, Dr. Jesús Perusia; el director del Instituto de Formación en Salud, Dr. Paul Schvarzstein; el director de la Diplomatura, Dr. Carlos Baliela, y el asesor académico del IFS, Dr. Mario Golocovsky. También participaron docentes, egresados y familiares.

Durante su intervención, Schvarzstein destacó la importancia de este logro tanto para los profesionales que completaron su formación como para la institución, que continúa apostando a la educación permanente, la actualización profesional y el desarrollo de propuestas vinculadas con las necesidades actuales del sistema sanitario.

Por su parte, el Dr. Carlos Baliela alentó a los egresados a continuar capacitándose y remarcó la importancia del trabajo en equipo como herramienta fundamental para mejorar la calidad de atención.

Reconocimientos a los responsables de la formación

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el reconocimiento al Dr. Carlos Baliela y al Dr. Mario Golocovsky por su labor en la dirección y el asesoramiento académico de la diplomatura, tareas que ambos llevaron adelante de manera totalmente ad honorem.

Los primeros egresados

La primera promoción estuvo integrada por 16 profesionales que recibieron sus respectivos certificados: Marcelo Acevedo, Ángela Agú, Juan Manuel Barreiro Spaggiari, María del Carmen Barreto, Celeste Buffa, Florencia Cardozo, Fernando Fabri, Camila Ferreyra, Gloria Ferreyra, Claudia Marcela García, María Idalina Insaurralde, Evelin Lucca, María Cristina Mangiarotti, Romina Ricarte, Verónica Samaniego y Griselda Marina Zlauvinen Cavalli.

Capacitación para Bomberos Voluntarios

La jornada también incluyó la entrega de certificados correspondientes al Curso de Soporte Vital Intermedio para Bomberos, realizado mediante un acuerdo entre el Instituto de Formación en Salud y SCAGrup, un proyecto de la Fundación Argentina para el Progreso (FUNAPRO).

Recibieron sus certificaciones Adriana Seno, Fiorela Pairone, Jackeline Luiciano, Liset Rosa Beccaría, Morena Derotier y Tania Vercelone.

La finalización de esta primera promoción representa un paso importante en la formación de recursos humanos especializados en el cuidado de adultos mayores, un área cada vez más relevante para el sistema de salud y para el acompañamiento de una población que requiere atención profesional, integral y de calidad.