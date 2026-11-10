Liga Rafaelina: Atlético María Juana visita a Independiente de Ataliva por la 17ª fecha del Clausura

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación de los encuentros correspondientes a las Divisiones Superiores para los próximos días.

La actividad comenzará el jueves 12 y continuará el viernes 13 de noviembre, con distintos partidos de Primera A. El domingo 15 se disputará la 17ª fecha del Torneo Clausura de Primera A y comenzarán las finales de ida de la Primera B.

Atlético María Juana juega el domingo

El Atlético María Juana visitará a Independiente de Ataliva por la 17ª fecha del Clausura de Primera A.

La jornada tendrá los siguientes horarios:

Reserva: 17:30.

Primera División: 19:00.

El resto de los encuentros de Primera A, todos programados para el domingo 15, serán:

Sportivo Roca vs. Peñarol: Reserva 14:30 y Primera 16:00.

Brown de San Vicente vs. 9 de Julio: Reserva 14:30 y Primera 16:00.

Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Unión de Sunchales: Reserva 14:30 y Primera 16:00.

Estos tres encuentros se disputarán en horario unificado.

La programación del jueves 12

Atlético de Rafaela vs. Ferrocarril del Estado: Reserva 20:00 y Primera 21:30.

Libertad de Sunchales vs. Argentino Quilmes: Reserva 20:00 y Primera 21:30.

Argentino de Vila vs. Deportivo Josefina: Reserva 20:30 y Primera 22:00.

Partidos del viernes 13

Deportivo Tacural vs. Sportivo Norte: Reserva 20:30 y Primera 22:00.

Ben Hur vs. Deportivo Aldao: Reserva 20:00 y Primera 21:30.

Primera B: comienzan las finales

El domingo 15 también se disputarán los partidos de ida de las finales de las zonas Norte y Sur de Primera B. Las canchas todavía están pendientes de confirmación.

Zona Norte:

Reserva, 14:30: Deportivo Ramona vs. Argentino de Humberto.

Primera, 16:00: Deportivo Ramona vs. Independiente de San Cristóbal.

Zona Sur:

Reserva, 14:30: Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara.

Primera, 16:00: Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara.

La definición de las localías se realizará este martes 10 de noviembre, durante la sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol.