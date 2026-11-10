Una noche de música y emociones: Roberto Aguilera fue reconocido por sus 40 años de trayectoria coral

La Casa del Bicentenario de María Juana fue escenario de una velada especial que reunió a distintas agrupaciones corales y celebró el valor de la música como espacio de encuentro y expresión cultural.

Durante la noche se presentaron el Coro Comunal de Adultos “Prof. Luis Anselmi”, el Coro “Resistiré” del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana y el Coro Municipal de San Jorge, que compartieron sus voces y repertorios ante el público.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el reconocimiento a Roberto Aguilera, quien cumplió 40 años de compromiso ininterrumpido con el canto coral de la localidad.

La presidenta comunal, Lic. Zulma Maciel, junto al vicepresidente Rodrigo Trotti, hicieron entrega de una distinción para destacar su extensa trayectoria y reconocer su dedicación a una actividad que forma parte de la vida cultural de María Juana.

Cuatro décadas de canciones, encuentros, voces compartidas y experiencias que dejaron una huella en la historia cultural de la comunidad.

La velada permitió disfrutar del talento de los coreutas y celebrar el trabajo de quienes, a través de la música, mantienen vivos los espacios de participación, expresión y encuentro entre generaciones.