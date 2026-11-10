María Juana se prepara para el tradicional encendido del Árbol de Navidad

La Plaza Pública San Martín será escenario de una noche especial el próximo 7 de diciembre, cuando a partir de las 20 horas se realice el tradicional Encendido del Árbol de Navidad, una propuesta que invita a toda la comunidad a compartir el espíritu de las fiestas.

La celebración contará con diferentes actividades para disfrutar en familia, entre ellas la muestra de los Talleres Comunales y de la Extensión Áulica CECLA, una feria de artesanos y emprendedores locales y espectáculos musicales.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para los vecinos, celebrar el trabajo realizado durante el año y dar comienzo a las celebraciones navideñas en la localidad.

Quienes deseen participar de la feria con sus productos y emprendimientos podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

Inscripción para la feria de artesanos y emprendedores.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una noche de música, encuentro y tradición en la Plaza San Martín.